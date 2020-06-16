Başakşehir’de gri duvarlar grafiti ile renkleniyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki köprü, alt geçit ve bazı kamu binalarının gri duvarlarını rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Grafiti sanatçısı Muhammed Soydaş, bilgievi öğrencileriyle birlikte grafiti sanatının en güzel örneklerini sergiliyor.

Başakşehir’de alt geçit, köprü ve duvarlar sanatla buluşuyor. Başakşehir Belediyesi, alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti. Kısa bir süre önce hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki gri beton duvarlar, Başakşehir’e özgü desenlerle donatılmaya başlandı.

Mostar Köprüsü’nden Başakşehirli futbolculara

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri’nde resim öğretmeni olarak görev yapan grafiti sanatçısı Muhammed Soydaş’ın yürüttüğü çalışma ile bugüne kadar ilçenin pek çok noktasında çizimler tamamladı. Sular Vadisi’nde Mostar Köprüsü, Fatih Terim Stadyumu’nda asker selamı veren Başakşehirli futbolcuları resmeden Soydaş, bazı noktalarda ise ‘Sıfır Atık, Güzel Gelecek’ çevre kampanyasının sevimli maskotları Başakgiller’e yer verdi. Muhammed Soydaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerindeki duvarlara, ilçe sakinlerine yönelik uyarı içerikli mesajlar resmedildi.