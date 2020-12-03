Başakşehir’de “Güvenli Evlere” engel yok

“Tedbir hayat kurtarır” sloganıyla yola çıkan Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri, engelli vatandaşları ve ailelerini olası bir depreme karşı bilinçlendirerek evlerindeki eşyaları sabitliyor.

Başakşehir Belediyesi, deprem hazırlık çalışmaları ile engelleri bir bir kaldırıyor. Başakşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve kısa sürede iyilik seferberliğine dönüşen Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında ‘engelsiz tim’ oluşturuldu. Ekipler, Başakşehirli engelli vatandaşları depreme karşı bilinçlendirmek için harekete geçti. Olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yola çıkan Engelsiz Tim, ilk etapta ilçe genelindeki 104 görme engelli vatandaşın evinde eşya sabitleme çalışması gerçekleştirilmeye başladı.

İzmir depremi sonrası çalışmalar hızlandı

Başakşehir Belediyesi, İzmir’de 114 kişinin öldüğü ve bin 35 kişinin yaralandığını 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, “Tedbir Hayat Kurtarır” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını hızlandırdı. Ev ziyaretleri gerçekleştiren engelsiz tim, vatandaşları hem deprem öncesi alınması gereken önlemler hem de deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriyor.