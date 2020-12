Başakşehir’de inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

“Bizim derdimiz ülkemizin gençleri”

Açılış konuşmasında yarışmacılara ve çevrimiçi katılımcılara hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Teknolojiyle neden uğraştığımızı soranlar oluyor. ‘Belediyesiniz siz işinizi yapsanıza’ diyorlar. Teknolojinin, bizim işimizin bir parçası olduğunu söylüyoruz. Niye? Bizim ülke gençliği için bir derdimiz var. Her zaman beyin göçünden şikâyet ediyoruz ebeveynler olarak. Ama maalesef onlar için bir faaliyette bulunmuyoruz. Eğer biz onu önleyecek bir altyapı oluşturabilirsek, gençlere imkân sunabilirsek gençler neden yurtdışına gitsinler. Bizim ülke olarak her şeyimiz, her imkânımız var. Yeter ki biz o imkânları gençlerimiz için sunabilelim” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda özellikle savunma sanayindeki atılımların yeni ufukları açtığına işaret eden Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

“İHA-SİHA’lar bizim için dönüm noktasıdır. İnsanımızın neler başarabileceğini kanıtlamış olduk. Bunlar gibi çok duyulmamış projeler var. Biz bu işe öncülük ettik. Bu öncülük neticesinde birçok girişimci arkadaşımızın ismini şu anda marka olarak duyuyoruz. Elimizdeki imkânlarla kendisine bir marka edinme fırsatı buldu. Biz buna öncülük ettiğimiz için gururluyuz, mutluyuz.”

Eğitim modelleriyle Başakşehir Living Lab’in diğer kuruluşlara örnek olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, İnovasyon Yarışması ve Girişimcilik Günleri ile gençleri yatırımcılarla buluşturduklarını da sözlerine ekledi.