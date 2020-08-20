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Başakşehir’de kavşaklar yeşile büründü

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı çevre düzenlemelerinin yanı sıra yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı çevre düzenlemelerinin yanı sıra yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri Başakşehir’in farklı noktalarındaki kavşaklarda ağaç ve çiçek dikimi ile peyzaj çalışması başlatıldı.
Günlük hayatta mutluluk ve huzurun yollarından biri de yeşil ve temiz bir çevreden geçiyor. Başakşehir Belediyesi, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması için her gün yeni projeler üretiyor, yeni çalışmalar yapıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son olarak ilçenin farklı noktalarında kavşak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışması başlattı. Bu alanlarda farklı cinslerde ağaçlar ve çiçekler dikildi.

Sağanağa rağmen yeşil Başakşehir mücadelesi
Başakşehir - Fenertepe - Kayaşehir bağlantı yolundaki kavşaklara ağaç ve çiçek diken ekipler, sağanak yağışa rağmen çalışmalarına ara vermedi. Yağış altında ağaçların dikimini yapan ekipler, destek kazıkları da titizlikle çakarak, ağaçların ömrünün uzun olması için çaba gösterdi.
Çalışma yapılan bir diğer nokta da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi karşısındaki Bahçetepe bölgesiydi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu bölgede ağaç ve çiçek dikiminin yanı sıra, bitkisel atıkların peyzaj olarak değerlendirilmesi olarak bilinen malçlama çalışması yaptı. Bölgedeki refüj ve kavşaklar, dört farklı işlemden geçirilerek farklı renklere boyanan ağaç kabukları ve renkli taşlarla süslendi.

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