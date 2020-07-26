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Başakşehir’de park ve bahçeler geri dönüşümle renklendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, atık bitkileri öğütüp renklendirerek peyzaj çalışmalarında kullanıyor.

Başakşehir Belediyesi, atık bitkileri öğütüp renklendirerek peyzaj çalışmalarında kullanıyor. Malçlama adı verilen çalışmayla hem park ve bahçeler renkleniyor hem de yeşil alanlar yabani otlardan korunuyor.
Başakşehir’in park ve bahçeleri geri dönüşümle kazanılan atık bitkilerle renkleniyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budanan bitki ve ağaç parçaları ile atık tahta ve palet gibi materyalleri birkaç işlemden geçirerek peyzaj çalışmalarında kullanıyor. Atıkların peyzaj malzemesi haline gelene kadar yapılan işlemler dört aşamadan oluşuyor. Budanan ağaç ve bitkiler ile atık tahta parçaları, toplandığı alanda ayrıştırılarak patoz makinesiyle öğütülüyor. Öğütülen bu parçalar daha sonra boya teknesine alınıyor. Boya teknesinde farklı renklere boyandıktan sonra öğütülmüş atık bitkiler güneşte kurumaya bırakılıyor. Malçlama uygulamasıyla renkli hale gelen atık bitkiler, çuvallanarak çalışmada kullanılacak yerlere götürülüyor.

Parklar, bahçeler, kavşaklar rengarenk
Ekipler, öğütülerek renklendirilen bitkisel atıkları çuvalladıktan sonra parklar, millet bahçeleri, kavşak ve refüjlere serilmek üzere yola çıkarıyor. Başakşehir’in her noktasında bulunan yeşil alanlarda değerlendirilen renkli bitkisel atıklar, önceden çevre düzenlemesi yapılarak belirlenmiş alanlara seriliyor.
Kavşaklar, refüjler ve parklardaki alanlara serilen farklı renklerdeki atıklar, görsel olarak güzel bir görüntü ortaya koyuyor. Boyasının çevre dostu olması sayesinde çevreye zararsız olan bu atıklar, yabani otların çıkmasını engelliyor, toprağın nemini korumasına da yardımcı oluyor.

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