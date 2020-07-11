Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor. İstanbul’un şehir içi ulaşımı sağlayacak ilk bisiklet yolunun çalışmaları başladı. Kayaşehir 7. Bölge’den başlayacak 11 kilometrelik bisiklet yolu, ilçedeki birçok önemli noktadan geçerek Metrokent’e ulaşacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, özellikle gençlerin sabırsızlıkla beklediği bisiklet yolu için müjdeyi verdi. Güzergâhı belirlenerek projesi hazırlanan bisiklet yolu için çalışmalara başlandı. Başkan Kartoğlu, Kayaşehir 7. Bölge’de başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kartoğlu, bisiklet yolunun hızla tamamlanması için talimat verdi.

İstanbul’da ilk olacak

Bisiklet yolunun İstanbul’da bir ilk olacağına işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu projemiz ile diğer ilçelere örnek olacağımız için mutluyuz. Alışkanlıklarımız, hedeflerimiz hayatımızdır. Başakşehirlilerin alışkanlığı spor, hedefi ise daha yeşil bir Başakşehir’dir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 11 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projesine başladık” dedi.