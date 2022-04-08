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Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı

08.04.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

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