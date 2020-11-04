YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir’de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Başakşehir’de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:50 | Son Güncelleme

Başakşehir Mahmutbey yolunda bir servis aracı karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı.

Başakşehir Mahmutbey yolunda bir servis aracı karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Servis aracının devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Mahmutbey yolu Sultangazi istikameti üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 LAD 742 plakalı servis aracı bir anda karşı şeride geçti. Servis aracı, o sırada karşı şeritte seyir halinde olan 34 SZ 2144 plakalı otomobile de çarparak devrildi. Kazada servis aracı içinde bulunan 14 işçi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı Mahmutbey yolu Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Profesör babadan doçent oğula dedikodu davası
Profesör babadan doçent oğula dedikodu davası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.