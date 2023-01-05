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Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü yaralayan şüpheli yakalandı

05.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, 34 ZP 4525 plakalı özel ambulans ile 34 BAL 931 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.

Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

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