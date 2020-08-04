YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir’de tercih karavanı 6 Ağustos’ta yollarda

Başakşehir’de tercih karavanı 6 Ağustos’ta yollarda

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor.

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Üniversite adayları için hazırlanan tercih karavanı ile 9 gün boyunca 9 ayrı noktada tercih rehberlik hizmeti verilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih maratonuyla devam ederken, Başakşehir Belediyesi, öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmayacak. Yollara çıkmaya hazırlanan “tercih karavanı”, uzman rehber öğretmenleri ile tercih sürecinin son gününe kadar Başakşehir’in farklı noktalarında tercih yapmak isteyen öğrencilere hizmet verecek.

Tercih karavanı 9 gün yollarda olacak
Alanında uzman rehberler, tercih kılavuzlarını, alınan puanları ve öğrencilerin yatkınlığını baz alarak tercih konusunda adaylara yardımcı olacak. Öğrencilerle ilk olarak 6 Ağustos’ta Başakşehir Millet Kıraathanesi önünde buluşacak olan tercih karavanı, 9 gün boyunca tercih için öğrencilerin yanında olacak.
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin ardından seyreden günlerde sırasıyla Güvercintepe Mahalle Muhtarlığı, Altınşehir Mahalle Muhtarlığı, Sular Vadisi 15 Temmuz Anıtı, Başakşehir 2. Etap Site Yönetimi, Ayazma Konutları İMKB Alparslan Ortaokulu, Şahintepe Bilgievi, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Boğazköy Parkı, tercih karavanının durakları olacak. Tercih karavanı, 9 gün boyunca 9 farklı noktada 11.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak.

Başkan Kartoğlu tercih karavanında
Başakşehir Belediyesi Bilgievleri ve Gençlik Merkezi Genel Koordinatörü Bilal Sekman, tercih karavanının geçen yıllardan farklı olarak korona virüs tedbirlerine uygun hizmet vereceğini, karavanlarda sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edileceğini ifade etti. Sekman, 6 Ağustos’taki ilk hizmet gününe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katılacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
22:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.