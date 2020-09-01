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Başakşehir’de vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle ilçe sakinlerine aşure ikramı yaptı.

Başakşehir Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle ilçe sakinlerine aşure ikramı yaptı. Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri, özel olarak hazırlanan aşureleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıttı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu organizasyonların yapılamaması nedeniyle bu yıl aşureler meydanlarda değil evlerde ikram edildi. Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri tarafından Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara kapılarına kadar aşure ulaştırıldı.

Aşure ile yüzler güldü
Birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında gerçekleştirilen ikram Başakşehirlilerin yüzünü güldürdü. Başakşehir’in her noktasında aşure ikramı için yollara düşen Başakşehir’de İyilik Zamanı ekipleri, Güvercintepe’de ise 14 ekiple hem evlere hem de gönüllere misafir oldu.
BİZ ekipleri, Güvercintepe’nin farklı sokaklarındaki adreslerde kapıları çalarak vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Ekipler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun selamını ilettiği vatandaşlara, özel olarak hazırlanmış ve hijyenik olarak paketlenmiş aşurelerden ikram etti. Zaman zaman Başakşehirlilerle ekipler arasında koyu bir sohbet yaşandı. Aşure ikramını alan ilçe sakinleri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekiplere teşekkür etti.

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