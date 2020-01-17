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  4. Başakşehir’deki 112 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Başakşehir’deki 112 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Emlak Konut Ayazma İlkokulu’ndaki programda, öğrencilere karnelerini dağıttı.Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Emlak Konut Ayazma İlkokulu’ndaki programda, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Başakşehir’deki 112 bin öğrenci de karne sevinci yaşadı. Tüm okullarda olduğu gibi Başakşehir Emlak Konut Ayazma İlkokulu’nda da karne programı düzenlendi.

“Bilgiyle besleniyor, sevgiyle büyüyorlar”
Törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Başkan Kartoğlu, törende yaptığı konuşmada çocukların bilgiyle beslendiğini, sevgiyle büyüdüğünü ifade etti. Yarıyıl tatilinin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulun Başkan Kartoğlu, “Yan tarafımızdaki Ayazma Millet Bahçesi 40 dönüm. Devasa bir alan. İçerisinde kıraathanemiz var, kitaplar var, çocuklar için çok güzel sosyal alanlar var. Lütfen kullanalım” dedi.

Mevlevi sikkesiyle poz verdi
Konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi. Kafkas oyunları ekibi, hünerlerini sergiledi. Son olarak sahneye jimnastik ekibi çıktı. Küçük yaşlarına rağmen zor figürleri başarıyla gerçekleştiren öğrenciler, izleyicilerden alkış aldı. Başkan Yasin Kartoğlu, kulise giderek minik Mevlevilerle tek tek tanıştı. Başına Mevlevi sikkesi takarak onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Karne sevincine ortak oldu
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, törenin ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. Başkan Kartoğlu’nun öğretim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere karne hediyeleri de verdi. Eğitimde ikinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 6 Nisan’da bir haftalık ara tatil çıkacak öğrenciler, 19 Haziran’da ise 11 haftalık yaz tatiline girecek.

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