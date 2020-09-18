YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir’in bisiklet yoluna TBB’den ödül

Başakşehir’in bisiklet yoluna TBB’den ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, 11,3 kilometrelik şehir içi bisiklet yolu projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ’Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Başakşehir’in bisiklet yoluna TBB’den ödül

Başakşehir Belediyesi, 11,3 kilometrelik şehir içi bisiklet yolu projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ’Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Başakşehir Belediyesi adına ödülü Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullatif Kurt aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nın ödül töreni, Ankara’da gerçekleştirildi. Belediyeler ödüllerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Şükrü Karatepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’den aldı.

Bisiklet yolu ödülü alan tek İstanbul belediyesi
Projeler ile 10 belediyenin ödül aldığı törende, Başakşehir Belediyesi adına Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullatif Kurt hazır bulundu. Kurt, ödülü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı. Başakşehir Belediyesi, aynı zamanda yarışmada İstanbul’dan ödül alan tek belediye oldu.

Başakşehir’e bir bisiklet yolu daha
Başakşehir Belediyesi, emisyonsuz ulaşımı teşvik amacıyla şehir içinde 11,3 kilometre uzunluğundaki güzergahı bölünmüş bisiklet yolu olarak düzenliyor. Kayaşehir 7. Bölge’den başlayacak olan bisiklet yolunun güzergahı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Kent Meydanı, Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Kıraathanesi, Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent’ten geçecek. Ödüllü şehir içi bisiklet yolu projesinin, mevcut güzergaha ek olarak yapılması planlanan 4 yeni hatla birlikte yaygınlaştırılması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Türkiye’nin En Verimli Yarış Aracını Yaptılar
Türkiye’nin En Verimli Yarış Aracını Yaptılar
Amatör futbolcuları taşıyan minibüs taşlandı: 3 yaralı
Amatör futbolcuları taşıyan minibüs taşlandı: 3 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.