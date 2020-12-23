Başakşehirli anneler uyuşturucuya karşı bilinçleniyor

Başakşehir’de, toplumu tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı engellemek için hayata geçirilen UYUMA Projesi kapsamında annelere eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” sloganıyla özellikle Başakşehirli anneleri bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı, gençler başta olmak üzere hem bireyler hem de toplum açısından büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmalarının yanı sıra aileler de bilinçlendiriliyor. Hayata geçirilen UYUMA Projesi kapsamında oluşturulan eğitim tırının son durağı Başakşehir oldu.

3 günde 350 anneye eğitim verildi

İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Başakşehirli aileleri uyuşturucu madde ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden narkotik eğitim tırı talep etti. “En İyi Narkotik Polisi: Anne” sloganıyla 3 gün boyunca Başakşehirli annelere eğitim verildi. Kayaşehir merkezde konuşlandırılan eğitim tırını 712 kişi ziyaret ederken 350 anneye bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da, narkotik eğitim tırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.