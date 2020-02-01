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Başakşehirli çocuklar ‘Top Ağacı’nı çok sevdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Zümrüd-ü Anka Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Top Ağacı’ çocuk oyunu, Başakşehirli çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.Başakşehir Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında çocukları eğlenceli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.

Zümrüd-ü Anka Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Top Ağacı’ çocuk oyunu, Başakşehirli çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Başakşehir Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında çocukları eğlenceli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sahnelenen; Arda Murat Akdağ’ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Coşkun Uğur, Arzu Gümüş ve Serdar Keklik rol aldı.
2 seansla muhteşem hafta sonu
2 ayrı seans ile Başakşehirli çocuklar ve ailelerine muhteşem bir hafta sonu yaşatan oyunun konusu ise şöyle:
“Can arkadaşının topunu alır ve ormana kaçar, orman bekçisine yakalanır. Orman bekçisi evine dönmesi şartıyla Can’ı serbest bırakır fakat Can evine dönerken eşek, Can’ın topunu alıp kaçar. Can üzgün, yorgun ve de pişman şekilde eşeğin bahsettiği top ağacını ormanda tek başına aramaya koyulur. Acaba Can topunu ya da top ağacını bulabilecek midir?”

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