Başakşehirli tekvandocular kuşak atladı

Başakşehir Belediyesi spor parklarında eğitim alan 247 lisanslı tekvando öğrencisi kuşak sınavına girdi. Başakşehirli sporcular, başarılı performanslar sergileyerek bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 Yılı 1. dönem kuşak terfi sınavına Başakşehir Belediyesi spor parklarında tekvando eğitimi alan öğrenciler ile aileleri katıldı. Programda, 247 lisanslı öğrenci bir üst kuşağa geçmek için 3 kişilik jüri karşısında ter döktü. Milli hakemler Yavuz Kahraman, Ümran Dikmenli ve Ali Koç tarafından sınava tabi tutulan sporculara, uygulamalı tekvando hareketlerinin yanı sıra ‘tekvando yemini nasıldır’, ‘tekvando kuşağı ne demek’, ‘tekvando elbisesinin adı nedir’ gibi bilgi soruları da yöneltildi.

“Hayalim bayrağımızı dalgalandırmak”

Sınava giren sporculardan Ayşenur Altan, tekvando sporu ile 3 yıldır uğraştığını belirterek, “Şu an siyah kuşak sınavlarına hazırlıyorum. En büyük hayalim milli sporcu olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yurt dışındaki müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.