"Başarı Her Yerde" projesinde okul sayısı 16'ya çıktı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Başarı Her Yerde projesi, bizim banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizle ve anlayışımızla birebir örtüşen bir proje. Banka olarak gönüllü finansçılarımızın da desteğiyle ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, 2015 yılında hayata geçirdiği "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında çocuk ve genç eğitimleri odağında pek çok projeyi hayata geçiriyor.

Bu projelerden biri olan "Başarı Her Yerde" ile Ankara ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Türk Eğitim Derneği (TED) ile Ankara ve Adana'da ulaşılan dezavantajlı okul sayısı 2020 yılında 8'den 16'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu "Minik Eller Büyük Hayaller" adlı çocuk odaklı kurumsal sosyal sorumluluk platformunda, topluma katkı sağlamak amacı ile pek çok proje hayata geçirdiklerini ve desteklediklerini aktardı.