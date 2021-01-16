YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. “Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildi

“Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildi

16.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildiPazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Kaymakamlığın destekleri ilçedeki 8’inci sınıf öğrencilerine tüm dersleri içeren soru bankaları ile deneme sınavları hediye edildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildi
Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Kaymakamlığın destekleri ilçedeki 8’inci sınıf öğrencilerine tüm dersleri içeren soru bankaları ile deneme sınavları hediye edildi. Proje ile ilgili bilgiler aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Daha önceden 15 günde bir sınava girmek isteyen öğrencilerimize deneme sınavı yapıyorduk. Velilerimiz deneme sınavlarını bizden alıyorlar, öğrencilere sınavı uyguladıktan sonra optik formları bize teslim ediyorlardı. Daha sonra sınav karneleri velilerimiz aracılığıyla öğrencilerimize iletiliyordu. Öğrencilerimizi bu şekilde sınava motive etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaya ek olarak kaymakamımız Berker Çırak’ın desteğiyle öğrencilerimize, öğretmenlerimizin tavsiye ettiği yayınevlerinden kaynak kitap hediye ettik. Sloganımız ’başarı sizden destek bizden’, yeter ki çocuklarımız çalışsınlar, her zaman desteğe hazırız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
150120211830160120210830nobetci
Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
150120211830160120210830nobetci
Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
150120211830160120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

AK Parti’den Başkan Şahin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Şahin’e ziyaret

Zabıta müdürlüğünden halk dolmuşlarında denetim

Zabıta müdürlüğünden halk dolmuşlarında denetim

Bilecik’e yılın ilk karı yağdı

Bilecik’e yılın ilk karı yağdı

Hırsızlık şüphelileri hakim karşısına çıktı

Hırsızlık şüphelileri hakim karşısına çıktı

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Güvenli İnternet Etiketi’ almaya hak kazandı

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Güvenli İnternet Etiketi’ almaya hak kazandı

Dadaşlardan hemşerileri Teğmen Akyüz’e ziyaret

Dadaşlardan hemşerileri Teğmen Akyüz’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.