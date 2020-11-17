Başarılı cimnastikçiler belgelendi

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda Milli Takım forması altında birincilik ve ikincilik elde eden sporculara belgeleri antrenörleri tarafından takdim edildi. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da sporcuları tebrik etti.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda 12-14 yaş kategorisinde Selin Özermiş ve Yudum Atan şampiyonluk sevinci yaşarken, 15-17 yaş kategorisinde yarışan sporcular Şimal Sayman ve Okay Arsan ise, aynı turnuvada çiftler kategorisinde ikincilik elde etmişti.

Ayşe Begüm Onbaşı da tebrik etti

Yunusemre Muradiye Spor Salonu’nda antrenmanlarını aralıksız sürdüren sporculara Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından gönderilen belgeler Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Antrenörler Sevinç Ayşıl Karasu, Hazal Akay, Rüya Arsan ve Zeki Akdağ tarafından takdim edildi. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da sporcuları tebrik etti.