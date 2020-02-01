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Başarılı çocuklar protokol tarafından ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:47 | Son Güncelleme

Kütahyanın Dumlupınar ilçesinde çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan aynı zamanda ebeveynleriyle birlikte camiye davet etmek için yarıyıl tatilinde düzenlenen ’’Haydi Çocuklar Camiye’’ etkinliği Büyükaslıhanlar köyünde gerçekleştirildi.Yarıyıl tatili ile birlikte başlayan etkinlikler sonunda düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü tarafından çocuklara bisiklet, tablet, oyun seti, futbol topu ve pek çok sürpriz hediyeler verildi.Camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliğinde puan toplayan çocuklara ödülleri, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay tarafından verildi.

Kütahyanın Dumlupınar ilçesinde çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan aynı zamanda ebeveynleriyle birlikte camiye davet etmek için yarıyıl tatilinde düzenlenen ’’Haydi Çocuklar Camiye’’ etkinliği Büyükaslıhanlar köyünde gerçekleştirildi.
Yarıyıl tatili ile birlikte başlayan etkinlikler sonunda düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü tarafından çocuklara bisiklet, tablet, oyun seti, futbol topu ve pek çok sürpriz hediyeler verildi.
Camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliğinde puan toplayan çocuklara ödülleri, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay tarafından verildi.

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