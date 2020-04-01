Başarılı hakem Cüneyt Çakır'dan koronavirüs açıklaması

Ligimizde görev alan tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Evde geçirdiği zamanı izleyicilere aktaran Çakır, dışarı çıkmama konusunda da uyarılarda bulundu.

"EVDEN ÇIKANA KART..."

Cüneyt Çakır, "Evden çıkana sarı kart da, kırmızı kart da versek az. Ancak çalışan ve zorunlu dışarı çıkan vatandaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız var. Bizlerin, onları düşünmesi gerekiyor. Evde kalmalıyız." dedi.

"BEN ASLINDA FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM"

Çakır, "Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 7 sene altyapıda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Forvet oynuyordum. Ancak 17 yaşında sakatlık geçirdim ve ara vermek zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

"EVDEN ÇIKMIYORUM"

Çakır, "18 gündür evden çıkmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

