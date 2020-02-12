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Başarılı hizmetleri belgelendi

ORDU HABERLERİ  | 12.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde üstün başarı gösteren polislere, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney tarafından ’başarı belgesi’ verildi.Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının, ilçenin huzur ve can güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu, hırsızlık, kavga, aile içi şiddet, terörle mücadele ve trafik gibi görevlerde 7/24 esasına dayalı canla başla çalışan emniyet personelleri görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Güney, "başarı belgesi" ile ödüllendirdi.Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Kaymakamlık toplantı salonunda belge töreni düzenlendi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde üstün başarı gösteren polislere, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney tarafından ’başarı belgesi’ verildi.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının, ilçenin huzur ve can güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu, hırsızlık, kavga, aile içi şiddet, terörle mücadele ve trafik gibi görevlerde 7/24 esasına dayalı canla başla çalışan emniyet personelleri görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Güney, "başarı belgesi" ile ödüllendirdi.
Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Kaymakamlık toplantı salonunda belge töreni düzenlendi. Güney, "İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesine istinaden, başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu’nun da bulunduğu belge dağıtım töreninde 25 emniyet personelinin hak kazandığı belgeler sahiplerine takdim edildikten sonra, hatıra fotoğrafı çekildi.

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