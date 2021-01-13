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Başarılı narkotik personeli ödüllendirildi

13.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Başarılı narkotik personeli ödüllendirildi

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevlerinde başarılı çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli personeli ödüllendirdi.3 sene üst üste Türkiye birincisi olan ve 2020 yılında da başarılı çalışmalar yapan Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.Geçen yıl 3 bin 277 çalışma yapan ekipler, 807 kişinin tutuklanmasını sağladı.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevlerinde başarılı çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli personeli ödüllendirdi.
3 sene üst üste Türkiye birincisi olan ve 2020 yılında da başarılı çalışmalar yapan Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.
Geçen yıl 3 bin 277 çalışma yapan ekipler, 807 kişinin tutuklanmasını sağladı. Bu operasyonlarda 512 kilo 642 gram esrar, bin 498 adet kenevir, 24 gram afyon, 88 kilo 67 gram eroin, 308 kilo 343 gram kokain, 37 bin 616 adet ecstasy, 399 bin 884 adet captagon, 46 kilo 871 gram bonzai, 24 kilo 958 gram metamfetamin ile 41 bin 174 adet diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Öte yandan geçen yıl Mersin Limanı’nda kağıt yüklü konteynerda yapılan aramada ele geçirilen 220 kilo kokain ile yıl içindeki en büyük ikinci operasyon olarak kayıtlara geçmişti.

Başarılı narkotik personeli ödüllendirildi

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