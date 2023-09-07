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Başarılı öğrenciler Balkan turu yaptı

07.09.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 10 içerisinde yer alan öğrencilere başarı ödülü olarak Balkan turu hediye etmişti.

Başarılı öğrenciler Balkan turu yaptı

24-29 Ağustos arasında Balkan turuna katılan öğrenciler ilçeye döndü.
Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, YKS öncesinde Kartepe’de yaşayan ve eğitim gören YKS’de ilçede ilk 10 içerisinde yer alan öğrencilere verdiği Balkan turu sözünü yerine getirdi. YKS sonuçları sonrasında Ferihan Feyza Tulansoy, Çağla Karakurt, Rumeysa Çin, Nisanur Doğan, Hanne Şule Torlak, Ahmet Doruk Akbaş, Mert Girginç, Alara Avcı, Rumeysa Uçar ve Semanur Karagöz Kartepe’de ilk 10’a girerek, Balkan turuna katılmaya hak kazandı.

4 gün 3 gece yapılan Balkan turuna giden Kartepeli öğrenciler, 18. yüzyılda Boşnak mimarisi ile yapılmış Sebil, Osmanlı döneminden kalma Bakırcılar Sokak, Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Cami, 6 Nisan 1945’te Yugoslav ordusu tarafından Almanların işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı anısına yakılan sönmeyen ateş, Koski Mehmet Paşa camii, Mostar Köprüsü, Tara Kulesi, Kriva Cuprija, Tabakhane Cami ve hamamı, Elçi İbrahim Paşa Medresesi, Plava Voda, Travnik kalesi, Alaca Cami, Travnik Çarşısı gibi bir çok tarihi ve turistik noktayı rehberler eşliğinde ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Evlatlarımızı ödüllendirdik ve motive ettik. YKS Sınavı öncesinde gençlerimize söz vermiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Gençlerimizin geçmişini tarihini bilerek tanıyarak yetişmesi çok önemlidir. Balkan Turunda tarihe yolculuk yaptılar. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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