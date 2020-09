Başarılı öğrencilerden Yalçınkaya’ya teşekkür ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bayburt’ta düzenlenen spor akademisi sınavlarında dereceye giren öğrenciler buluştu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Bayburt ilinde düzenlenen spor akademisinde dereceye giren Akçakaleli öğrenciler ile bir araya geldi. Yapım çalışmaları devam eden mesire alanı ve spor tesislerinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler eğitime ve spora verdiği desteklerden dolayı Yalçınkaya’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“Gençleri her zaman destek veriyoruz”

Ziyarete dair yaptığı açıklamada gençlerin her zaman destekçileri olduğuna vurgu yapan Yalçınkaya, “Akçakale’de, Türkiye ve dünyada hiçbir şey eğitimden önemli değil. Bizim birinci önceliğimiz bu genç kardeşlerimizin eğitilmesi, hayatta başarılı olmaları ve düşündüğüm manada düşündüğüm yede olmaları. Onun için geldiğim günden itibaren gençlere sonuna kadar destek veriyoruz. Dershane, eğitim, malzeme desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim birinci hedefimiz Akçakale’de eğitim seviyesini Türkiye’nin en iyi seviyesine çıkarmak, en başarılı öğrencileri buradan çıkarmak. Kendilerine buradan kabul ettik. Burada ilk düğün salonu yapılıyor, bir millet bahçesi yapılıyor. Gençlere yönelik yanı başında spor tesisleri var, spor alanları var. İstedim ki bunları da kendileri bir görsünler. Bir heyecan katalım bu başarılarına. Allah hayırlı etsin yolları açık olsun her zaman Akçakale’nin ve gençlerimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.