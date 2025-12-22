Tuğba Ekinci aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

"O Şimdi Asker" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.

Zaman zaman müstehcen paylaşımlar yapan zaman zaman da ünlü isimlere laf atarak polemik yaratmaya çalışan Ekinci bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Tuğba Ekinci, Kuşadası'ndaki tatilinden kareleri paylaşarak aşkını ilan etti. Ünlü ismin dudak dudağa romantik pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcının aşk dolu karelerine; 'mutluluklar dilerim', 'mutlu olun', 'yakışmışlar' gibi yorumlar yapıldı.