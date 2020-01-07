YURTHABER
  4. Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da eğitime başladığı ilk yılda yakaladığı başarı ivmesiyle adından söz ettiren Radikal Okulları bir ilke imza atarak öğrenci ve öğretmenlerini ödüllendirmek için sınav yaptı.İlkokul 4.

Diyarbakır’da eğitime başladığı ilk yılda yakaladığı başarı ivmesiyle adından söz ettiren Radikal Okulları bir ilke imza atarak öğrenci ve öğretmenlerini ödüllendirmek için sınav yaptı.
İlkokul 4. sınıflar için düzenlenen Ödüllü Deneme Sınavına yoğun katılım sağlanırken, sınavda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerinin ödüllendirileceği belirtildi. Sınavda derece yaparak birinci olan öğrenci ve öğretmenine tam altın, ikinci olan öğrenci ve öğretmenine yarım altın, üçüncü olan öğrenci ve öğretmenine çeyrek altın hediye edileceğini belirten Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, öğrencisi ilk 10’a giren öğretmenleri de Antalya’da tatil ile ödüllendireceklerini söyledi. Sınava giren her öğrenciye yüzde 20 Radikal eğitim bursu verileceğini dile getiren Yetiz, amaçlarının öğrencilerle birlikte öğretmenleri de ödüllendirerek eğitime farklı bir ivme kazandırmak olduğunu söyledi.

Altın kapmak için ter döktüler
Diyarbakır Radikal Okulları kampusünde gerçekleştirilen sınava katılan ilkokul 4. sınıf öğrencileri derece yapmak için ter döktü. Sınavda derece yaparak altını kapmak isteyen öğrencilerin gösterdiği çaba dikkatleri çekerken, veliler de okul kampüsünde sabırsızlıkla çocuklarını bekledi. Öğrenci velileri bu uygulamanın Diyarbakır’da ilk defa yapıldığını belirterek öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını söyledi. Böylesi motivasyon arttırıcı etkinliklerin hem öğrenci hem de öğretmen için faydalı olduğunu ifade eden veliler, Radikal Okulları yönetimine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Diyarbakır Bil Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgiDiyarbakır Bil Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi
Başkan Beyoğlu’ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoruBaşkan Beyoğlu’ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Forum Aydın’da Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri büyük ilgi gördü

Forum Aydın’da Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri büyük ilgi gördü

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

"Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı

"Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı

Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

Modern Yaşama Ayak Uyduran 120 Yıllık Zanaat

Modern Yaşama Ayak Uyduran 120 Yıllık Zanaat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.