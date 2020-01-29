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Başarılı Polisler ödüllendirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 29.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 Polis Memuru ile bir çarşı ve mahalle bekçisini görevlerinde göstermiş oldukları üstün başarı ve gayretlerinden dolayı ödüllendirdi.Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polislerin, görevleri esnasında motivasyonlarının arttırılması amacıyla birbirinden farklı etkinliklerin düzenlenmesine devam ediliyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 Polis Memuru ile bir çarşı ve mahalle bekçisini görevlerinde göstermiş oldukları üstün başarı ve gayretlerinden dolayı ödüllendirdi.
Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polislerin, görevleri esnasında motivasyonlarının arttırılması amacıyla birbirinden farklı etkinliklerin düzenlenmesine devam ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görevli Polis memurları Tarık Yakut, Halit Konuk, Dilek Acar ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi Okan Bal, Kaymakam Yıldız tarafından ödüllendirildi.
Menteşe Kaymakamlığı Makamında düzenlenen törende Kaymakam Yıldız, üstün başarı ve gayretlerinden dolayı ödüllendirilen personele teşekkür etti

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