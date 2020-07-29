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Başarılı sol bek Yeşilyurt Belediyespor’da

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde hız kesmiyor.

Başarılı sol bek Yeşilyurt Belediyespor’da

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde hız kesmiyor. Liglerin oynanmayacağı yönünde kararın alınmasının ardından transfere ağırlık veren turuncu yeşilliler daha önce Gaziantepspor, Erzurumspor ve Nevşehir Belediyespor formalarını giyen sol bek oyuncusu İlker Günaslan’ı renklerine bağladı.
İç transferde 3, dış transferde ise altıncı imzayı attıran Malatya ekibi yine ses getirecek bir transfere imza attı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp olarak dış transferde önemli bir ismi kadromuza katmış bulunmaktayız. Daha önce Gaziantepspor, Erzurumspor ve Nevşehir Belediyespor formalarını giyen başarılı sol bek oyuncusu İlker Günaslan’ı renklerimize bağladık. İki taraf içinde hayırlısı olsun” ifadelerine yer verildi.

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