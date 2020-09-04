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Başarılı tekvandoculardan Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen işitme engelli tekvando sporcuları, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen işitme engelli tekvando sporcuları, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek spora verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de düzenlenecek olan turnuvaya katılmak üzere kente gelen işitme engelli tekvando sporcuları ile bir araya geldi. 6 Eylül’de gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Poomse Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan sporcuları, Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Ataç, İşitme Engelliler Tekvando Takımı Üst Kurul Üyesi Mehmet Ayaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ataç’a düzenlenen turnuva hakkında bilgiler aktaran Ayaz “Sayın Ahmet Ataç’a katkılarından dolayı teşekkür etmek istedik. Çeşitli illerden gelen başarılı sporcularımız turnuvaya katılacak. Sayın Ataç’a spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.
Başkan Ataç ise başarılı sporcuları tebrik ederek, “Spor ile uğraşmanız, azimle çalışarak başarı yakalamanız gerçekten takdire şayan. Ben de sporun her türlüsünün desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Sizlere iyi bir turnuva ve müsabakalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Buluşma, Başkan Ataç’ın işitme engelli sporcular ile birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

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