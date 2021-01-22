Başarılı yetiştiricilere sertifika verildi

Malatya Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 104 saatlik eğitim sonucu 25 kursiyere sürü yönetimi elemanı sertifikalarını vererek ilk 3’e girenlere plaket takdim etti.

Birlik binasında düzenlenen sertifika töreninde konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Kurslarımız devam edecek. Battalgazi Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu kursları açma adına bizlere destek oldukları için sizler adına teşekkür ediyoruz. 104 saatlik eğitim sonucunda sertifika alan ve ilk 3’ e girerek plaket almaya hak kazanan, Çiğdem Çintosun, İbrahim Toksöz ve Mahir Eren arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



