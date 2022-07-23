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Başbağlar ile ilgili yeni iddianame "adalet" bekleyen katliam tanıklarına umut oldu

23.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar: - "29 yıldır adalet istiyoruz. Bugün ise umutlarımız yeşerdi. Başbağlar ve diğer faili meçhul olayların katillerinin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" - Vatandaşlardan Mehmet Kaya: - "Arkadaşım evinin içinde annesiyle yanarak can vermişti. Acımız ilk günkü gibi taze, katillerin yakalanması ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, olayda yakınlarını kaybeden ve "adalet" bekleyen yöre halkını umutlandırdı.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesi ve tanık ifadeleriyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanması, burada yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Uzun yıllardır katliamın faillerinin bulunup cezalandırılmasını isteyen köylüler, yeni soruşturmayla adaletin tecelli edeceğine inanıyor.

- "Başbağlar köylüleri 33 masumun hesabının sorulmasını bekliyor"

Köy muhtarı Ali Akarpınar, AA muhabirine, katliamda da köy muhtarı olduğunu söyledi.

Katliam günü yaşananları anlatan Akarpınar, şöyle konuştu:

"29 yıldır adalet istiyoruz. Bugün ise umutlarımız yeşerdi. Başbağlar ve diğer faili meçhul olayların katillerinin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Umudumuz yeşerdi çünkü Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili bir iddianame hazırlandı. İnşallah ağır ceza mahkemesi de bu iddianameyi kabul edecek ve Başbağlar katilleri adalet önünde hesap verecektir. Bizim beklentimiz, umudumuz bu yönde. Tam 29 yıldır Başbağlar köylüleri 33 masumun hesabının sorulmasını bekliyor. Başbağlar olayı inşallah faili meçhul olmaktan çıkacak."

Vatandaşlardan Onur Aydınlı da 39 yaşında olduğunu ve katliamda babasını kaybettiğini belirterek, "29 yıl sonra gelen bu müjdeli haberden dolayı Erzincan Cumhuriyet Başsavcımıza, devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah adalet yerini bulur ve bu olay da faili meçhul olmaktan çıkar. Yıllardır adalet bekliyoruz." dedi.

Mehmet Kaya, olayın yaşandığı yıl 12 yaşında olduğunu kaydederek, "Başbağlar Katliamı'nın yeniden soruşturmaya açılması bizi mutlu etti. İnşallah sonuçlarını takip edeceğiz. Katliamın faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Arkadaşım evinin içinde annesiyle yanarak can vermişti. Acımız ilk günkü gibi taze, katillerin yakalanması ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.

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