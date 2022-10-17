YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı

17.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duruşmaya Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, muhtar Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T, İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Adliye çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianameyi okuyup sanıktan "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak savunmasını istedi.

Sanık S.T. ise suçlamaları kabul etmediğini ve Başbağlar'daki saldırıya katılmadığını belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut'un izlediği duruşma, mağdurların beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 4 Ağustos 2022'de dava açıldı.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin yer verildiği iddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

- Başbağlar Katliamı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne gelen terör örgütü mensupları, 5 Temmuz 1993'te camide akşam namazını kılıp çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek 33 vatandaşı şehit etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıErzincan'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş-TrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kemaliye dava katliam

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
12:12
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:06
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi hayret etti! Annesinin küllerini çalıp sattı

Sevgilisi hayret etti! Annesinin küllerini çalıp sattı

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.