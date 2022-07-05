Başbağlar katliamının 29. yılında İstanbul'da anma programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 29 yıl önce teröristlerce katledilen 33 vatandaş için İstanbul Fatih'te anma programı düzenlendi.

Hafızalardan silinmeyen Başbağlar Katliamı'nın 29'uncu yılında Başbağlar Köyü Derneğince Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Başbağlar Katliamı'na ilişkin yıllarca süren davadan sonuç çıkmadığını, bu durumun kendilerine acı verdiğini söyledi.

Bu davanın yeniden açılması gerektiğini dile getiren Bayram, şunları belirtti:

"Onun için bütün STK'lardan da destek istiyoruz. Hukuki mücadelesini yapacağız. Rahmetli Yazıcıoğlu dosyası da kapanmıştı, açıldı. Bunun gibi nice davalar açıldı. Bundan sonraki süreçte de İstanbul milletvekili olarak Erzincan'ın bir insanı, bir evladı olarak bu davayı kadıya bırakmayacağız. İtirafçılar davada 'şunlar şunlar' diye tarif ediyor, o günün mahkeme hakimi 'Dinlemeye gerek yok' diyor. Böyle bir yargılama olabilir mi? Neticede usul eksikliklerden, gerekli delillerin toplanmamasından dolayı bu davanın yeniden açılarak yargılanmalarını haykırıyorum."

Bu konuda gerekli çalışmayı TBMM'de de yapacaklarını vurgulayan Bayram, "Bu olayları karanlıkta bırakırsak bundan sonra da bu karanlık olaylar sürmeye devam eder." dedi.

- "Uğradığımız bunca badireye rağmen bir araya gelmeyi başardık"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Türk milletinin tarih boyunca büyük badirelerle sınanmış, acılarla yoğrulmuş, büyük ve çileli bir millet olduğunu söyledi.

Türk milletinin zulme uğrasa da hiçbir zaman zalimlerden olmadığını vurgulayan Turan, "Asla masum canlara kıymadık, daima mazlumun yanında olduk. Uğradığımız bunca badireye rağmen de bir araya gelmeyi başardık." diye konuştu.

Turan, Başbağlar'da 29 yıl önce 33 vatandaşın terör saldırısında alçakça katledildiğini hatırlatarak, katliamın acısının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi.

Türk milletinin ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine göz dikenlere karşı her zaman tek vücut olduğunu, milletin karanlık hesapları olan bölücü terör örgütlerinin ve şebekelerinin tuzaklarına düşmediğini anlatan Turan, "Sivas'ta Madımak'ta menfur saldırıyı yapanlar kimler ise aynı eller Başbağlar'da da milletimizi birbirine düşürmek için büyük saldırıyı yaptılar. Milletimiz büyük ferasetiyle öngörüsüyle bunu savdı." diye konuştu.

Yetişen nesilleri daha büyük felaketlerden korumak için Başbağlar'daki katliamın unutulmaması gerektiğine işaret eden Turan, şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise katliamla alakalı adaletin tecelli etmesi için mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

29 yıl önce Başbağlar'da yanan zalim ateşinin sönmediğini, kara dumanın halen dağılmadığını belirten Dikkaya, "Madımak'ta ve Başbağlar'da katliam düzenleyen zalimler, milletimizin feraseti sayesinde kirli emellerine ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında katliama ilişkin yanıt aradığı 22 soruyu sıralayan Dikkaya, şunları kaydetti:

"Onur ve gururla söyleyebiliriz ki biz Başbağlar halkı olarak o gün basiret ve ferasetimizle Türkiye üzerinde oynanmak istenen bu oyuna gelmedik ve köyümüzü de hiçbir zaman terk etmedik. Savcılarımızdan gerekeni yapmalarını ve kimlerin bu katliamda rolünün olduğunu bulmalarını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 olayları kapsamında Başbağlar Katliamı ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonu kurarak çok yönlü ve yerinde inceleme yapmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun akamete uğrayan Başbağlar dosyasını yeniden incelemeye alması hususunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan arz ve talep etmekteyiz."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Günday ve bazı katılımcılar da programda konuşma yaptı.

Programa, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer, MHP Fatih İlçe Başkanı Mehmet Celep, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, Gelecek Partisi Fatih İlçe Başkanı Bedir Baysal, belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

