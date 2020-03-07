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Başdeğirmen, “Spor her şeyin ilacı”

ISPARTA HABERLERİ  | 07.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Isparta Akademi Spor Kulübü sporcusu, Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Judocu Mine Kalender, Antrenörü Yeter Doğan ve kulüp yöneticisi Mehmet Can Doğan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyarette bulundu.

Başdeğirmen, “Spor her şeyin ilacı”

Isparta Akademi Spor Kulübü sporcusu, Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Judocu Mine Kalender, Antrenörü Yeter Doğan ve kulüp yöneticisi Mehmet Can Doğan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyarette bulundu. Gençler kategorisinde Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan Judocu Mine Kalender, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan turnuvalarda Isparta Belediyesi adına yarışmak istediğini söyledi.
Ziyarette konuşan SDÜ öğrencisi Judocu Mine Kalender, “Önümüzde büyükler Türkiye Şampiyonası var. Şampiyonada kendimi göreceğim ve asıl hedefim gençler. Gençlerde Avrupa ve Dünya dereceleri elde etmek istiyorum. Isparta Belediyesi adına yarışmak istiyorum. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Mine Kalender’i elde ettiği başarılarından dolayı tebrik etti. Judo branşında Mine Kalender’in kendisini daha da geliştirmek istediğini ve bundan duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Belediye olarak bizlerde bu gelişmeye destek vererek, başarılarının devamını istiyoruz” ifadesinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanlığına geldiğinde belediye bünyesinde bir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün olması gerektiğinden hareketle bu müdürlüğü kurduklarını dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Bu müdürlüğü kurmakla Isparta’mız adına yarışan ve çok başarılı olan sporcularımızı gördük. Bizler sporcularımızı desteklediğimiz sürece hem ülkemizde hem dünyada çok güzel hem şehrimizi, hem ülkemizi duyuran İstiklal Marşımızı söyleten gençlerimiz olacaktır. Bunları her zaman sonuna kadar destekliyoruz” görüşlerinde bulundu.
‘Spor her şeyin ilacı’ diyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Spor yapan gençlerimizde hiçbir zaman kötü alışkanlık olmuyor. Hem amatör, hem profesyonel olsun, sporun içerisinde olan, kendisine zaman ayıran gençlerimiz kötü alışkanlıkları olmayan gençlerimiz. Bütün gençlerimize spora önem vermelerini ve bu başarıları elde etmelerini kendilerinden hassaten rica ediyorum ve belediye olarak böyle gençlerimize de desteklerimizi sürdüreceğiz”

Başdeğirmen, “Spor her şeyin ilacı”

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