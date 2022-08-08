YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı

Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı

08.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ndeki töreni yöneten Ateşyan: - "Cenazeye katılanlara şükranlarımı sunuyorum. 50-60 seneden sonra ilk kez buradan bir cenaze kaldırıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Başepiskopos Aram Ateşyan'ın ablası Süslü Bakır, Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde yaklaşık 60 yıl aranın ardından gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Silvan ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Süslü Bakır için 2015'teki terör saldırılarında zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilerek 7 Mayıs'ta açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Töreni Başepiskopos Ateşyan yönetti.

Ateşyan, törenin ardından gazetecilere, ablasının sevilen biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle burada cenaze töreni yapılmak istendiğini ifade eden Ateşyan, şunları kaydetti:

"Cenazeye katılanlara şükranlarımı sunuyorum. 50-60 seneden sonra ilk kez buradan bir cenaze kaldırıyoruz. Kilisede 2011'de bir düğün yapmıştık. Maalesef çatışmalardan dolayı kilisemiz zarar görmüştü. Bakanlıkça onarıldı. Bu toprakların çocuklarıyız. Ermeni, Rum, Süryani ve Musevi herkesle bir aileyiz. Sevmek, kucaklaşmak ve birbirimize saygı duymak varken neden ayrılalım ki? Umuyorum ki bu ülkede kardeşçe hepimiz yaşarız. Bugün de kardeşliği bu topluluk gösterdi zaten. Müslümanlar, başka inanca mensup olanlar bugün hepsi buradaydılar. Bize karşı sevgi ve saygılarını gösterdiler. Kilise onarıldı, ibadete açıldı. Buradaki Ermeni vatandaşlarımızın cenazesi, düğünü ve vaftizi de burada olacak. Evet bir kazançtı. Devletimiz sayesinde elde edildi. Artık kilisenin yaşaması lazım."

Daha sonra Bakır'ın cenazesi kiliseden çan sesi eşliğinde çıkarılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Süryani Kadim (Ortodoks) Mezarlığı'na getirildi.

Bakır'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıDiyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiAdana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktıHatay'da denizden su deposu çadırı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cenaze töreni

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Canan Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Diclekent Eczanesi
Kayapinar
Kartal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.