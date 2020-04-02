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BAŞGAD’dan Vali Hulusi Şahin’e ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 02.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, şehit yakınlarıyla birlikte Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti.Özcan ve beraberindekiler, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

BAŞGAD’dan Vali Hulusi Şahin’e ziyaret

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, şehit yakınlarıyla birlikte Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti.
Özcan ve beraberindekiler, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Vali Şahin’e çalışmalarında başarılar dileyen Özcan, "Binlerce yıllık tarihi ve medeniyeti olan Batman’ımız bundan sonra da Vali Hulusi Şahin Başkan Vekili ile daha yüksek noktalara gelecektir. Belediye Başkan Vekili görevini layıkıyla en iyi şekilde yapacağına inandığımız başkanımız, önümüzdeki yıllar içerisinde gönül belediyeciliğini en mükemmel şekilde tahsis ve tesis edecektir. Vali Hulusi Şahin başkanımıza yeni görevinde başarılar, yapacağı hizmet ve çalışmalarda kendisine muvaffakiyet diliyoruz" dedi.
Vali Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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