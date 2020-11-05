YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başhekim Alkaya’dan Nesrin Teyze’ye teşekkür plaketi

Başhekim Alkaya’dan Nesrin Teyze’ye teşekkür plaketi

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde etkisi daha artan Korona virüse karşı anlamlı mücadelelerden biri Çine’de yaşayan 70 yaşındaki Nesrin Pazar’dan geldi.

Başhekim Alkaya’dan Nesrin Teyze’ye teşekkür plaketi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde etkisi daha artan Korona virüse karşı anlamlı mücadelelerden biri Çine’de yaşayan 70 yaşındaki Nesrin Pazar’dan geldi. Sağlıkçıların daha güvenli ortamda çalışması ve bulaş riskinin azaltılması için Çine Devlet Hastanesi bahçesine Covid tanı ve takip birimi kurulması için bağış yapan Nesrin Pazar’a Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya tarafından teşekkür plaketi sunuldu.
Çine’de yaşayan 70 yaşındaki Nesrin Pazar isimli vatandaş, televizyonda izleyip gazetelerde okuduğu Korona virüs haberleri üzerine ölmüş yakınlarına hayır olması için ilginç bir yönteme başvurdu. Annesinin gıyabında hayra vesile olacak bir bağış yapmak için Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya’nın yanına giden yaşlı teyze dünyayı etkisi altına alan ve insanları tedirgin eden Korana virüsle daha iyi mücadele edilmesi için Hastane Bahçesi’ne kurulan Covid Tanı ve Takip Ünitesi biriminin giderlerini bağışladı.
Acil Servis önüne kurulan 3 odalı prefabrik ünite sayesinde Covid-19 şüpheli hastaların diğer hastalara temas etmeden hastane dışında muayene, kayıt, tetkik ve gözlemleri yapılmaya başlandı.
Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, bağıcı Nesrin Pazar’ı hastaneye davet edip kurulan yeni birimi gezdirerek sağlık çalışanları ve hizmet alan vatandaşlar adına plaketle teşekkür etti. Nesrin teyzenin duyarlı davranışının sağlık çalışanlarına da moral olduğunu belirten Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya “Ülkemizin pandemiyle ciddi bir sınav verdiği bu dönemde hem hasta, hem de çalışan sağlığına ciddi katkıda bulunacak bu anlamlı bağış için kurumumuz ve çalışanlarımız adına Nesrin teyzemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başhekim Alkaya’dan Nesrin Teyze’ye teşekkür plaketi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı
Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Darp edildiği ileri sürülen vatandaş hayatını kaybetti
Darp edildiği ileri sürülen vatandaş hayatını kaybetti
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Aydın Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Aile Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Cezaevindeki Ağar'dan Mesaj Var
Cezaevindeki Ağar'dan Mesaj Var
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.