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Başhekim Çavuşoğlu’ndan Başkan Posbıyık’a ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.10.2020 20:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Meltem Çavuşoğlu ve Hastane Müdürü Ercan Özen, Kdz.

Başhekim Çavuşoğlu’ndan Başkan Posbıyık’a ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Meltem Çavuşoğlu ve Hastane Müdürü Ercan Özen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.
Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Meltem Çavuşoğlu Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Hastane Müdürü Ercan Özen’in de yer aldığı ziyarette Başkan Posbıyık, Başhekim Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Çavuşoğlu da Başkan Posbıyık’a ADSM’ye yaptığı katkılar için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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