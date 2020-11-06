Başhekim Çelik ve ekibi, hasta yakınlarının takdirini topluyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve hastane hekimleri hasta yakınlarının takdirini topluyor.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği korona virüs hastalığı sonrası görevine dönen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane personeliyle birlikte hastalara hizmet sunuyor. Başhekim Çelik, hastanede başarılı ameliyatlara imza atan hekimlere de teşekkür etti. Her başarılı ameliyat sonrası mutlu olduklarını dile getiren Başhekim Çelik, “Özellikle son yıllarda yeni gelen doktor arkadaşlarımız başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Bu başarılı sonuçlar hem bizim için hem de hasta ve hasta yakınları için yüz güldürücü. Tabi biz bununla yetinmiyoruz ve buna benzer sorunları olan hastalar da hastanemize başvurabilirler” dedi.

