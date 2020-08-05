YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı

Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Prof.

Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimliğine atanan Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı.
Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun’un Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine atanması üzerine Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimliğine atanan Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Atilla Çıtlak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi aldı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalını kurdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından düzenlenen doçentlik sınavı sonucunda doçent ünvanını aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent doktor olarak görev yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Giresun Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:20
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Giresun Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Bilgi Eczanesi
Merkez
Caner Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Giresun'da denize giren Afganistan uyruklu kişi boğuldu

Giresun'da denize giren Afganistan uyruklu kişi boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.