Başhekim Özatik: "Hastanede yoğunluk arttı, randevu alıp öyle gelin"

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, normalleşme süreciyle hastanedeki yoğunluğun yeniden artmaya başladığını ifade etti.

Vatandaşların randevusuz hastaneye gelmemelerini isteyen Özatik, "Bilindiği gibi, 1 Haziran itibariyle alınan yeni kararlar gereğince pek çok alanda serbestleşme meydana geldi. Dolayısıyla hastanemizde bazı alanlarda pandemi sürecinde uyguladığımız kısıtlamalarda da gevşeme oldu. Ancak henüz pandemi öncesinde yaptığımız hizmet sayısına ulaşmamız mümkün değildir. Sosyal mesafemizi koruyarak sağlık hizmeti sunabilmemiz için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile müracaat eden hastalarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Bu nedenle lütfen hastaneye gelmeden önce randevunuzu alınız" dedi.

Başhakim Özatik, hastanenin acil servisinin acil hastalar için 24 saat hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.



