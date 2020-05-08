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Başhekim Togan görevi devraldı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Doç.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, görevi Opr. Dr. Salih Akkuş’tan devraldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süredir Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Salih Akkuş tarafından yürütülen vekalet Doç. Dr. Turhan Togan’ın atamasıyla son bulmuştu. Başhekimliğe vekaleten atanan Doç. Dr. Turhan Togan, görevi Sallih Akkuş’tan devraldı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan’ın da katıldığı törende konuşan Aydoğan, “Yıllardır başhekim yardımcılığı ve yaklaşık 1 yıldır da başhekimlik görevini başarıyla yürütmekteydi. Kendisi ile uzunca bir zaman çalıştım. Özellikle kurumunu düşünen, kurumu her zaman öncelikli tutan bir yönetim sergiledi. Çok deneyimli ve tecrübeli hocamıza verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Op. Dr. Salih Akkuş ise görev yaptığı süre zarfında kendisinden desteğini ve katkısını esirgemeyen herkese ve beraber çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Başhekimlik görevine atanan Doç. Dr. Turhan Togan’a da yeni görevinde başarılar diledi.
MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine vekaleten atanan Doç. Dr. Turhan Togan, “Biz de devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Şimdiye kadar yapılan çalışmalardan dolayı kıymetli hocam Op. Dr. Salih Akkuş ve tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

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