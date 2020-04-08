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Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı ilçesine bağlı Arpacı Mahallesinde kafasını tenekeye sıkıştıran sokak köpeğinin yardımına koştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı ilçesine bağlı Arpacı Mahallesinde kafasını tenekeye sıkıştıran sokak köpeğinin yardımına koştu. Zor anlar yaşayan köpek, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde itfaiye ekipleri, bir köpeğin başının tenekeye sıkıştığı ihbarını aldı. İhbar üzerine ilçeye bağlı Arpacı Mahallesine hareket eden ekipler, bir köpeğin kafasını tenekeye sıkıştırdığını gördü. Başını sıkıştırması nedeniyle zor anlar yaşayan köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle takip eden mahalle sakinleri, köpeğin kurtarılmasından sonra büyük sevinç yaşayarak, itfaiye ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür ettiler.

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