Başıboş inekler kaçtı zabıta kovaladı

Hakkari’de trafiği tehlikeye sokan başıboş ineklerin peşine düşen zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda hayvanları kovaladı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen hayvan sahiplerinin duyarsız kaldığını belirterek, inek sahiplerine ilgili maddeler gereğince cezai işlem yapacaklarını belirttiler.



