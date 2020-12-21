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Başikele’de korona virüsle mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 17:01 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ilçe genelinde korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.Başiskele Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belirlenen programlar çerçevesinde ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ilçe genelinde korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Başiskele Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belirlenen programlar çerçevesinde ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Korona virüse karşı ilk günden beri büyük mücadele gösteren ve büyük bir özveriyle çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, vatandaşların ilçenin dört bir köşesini dezenfekte ediyor. Virüse karşı etkili özel solüsyonlu ilaçlarla vatandaşların dokunabileceği her noktayı büyük bir titizlikle dezenfekte eden belediye ekipleri, otobüs duraklarını, cami içleri ve avluları, iş yeri önlerini, bankamatikleri, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarını, bankları ve kamelyaları, evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerini düzenli olarak temizliyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek boş kalan sokakları bol köpüklü suyla yıkadı.
Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması ve soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için Başiskele Belediyesi Veternerlik Birimi ekipleri, ilçe genelinde belirli noktalara kedi ve köpek maması bıraktı.

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