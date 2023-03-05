Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

Başım Belada dizisinin yayın saatine kısa bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu Başım Belada dizisinin senaryosu Hasan Burak Kayacı tarafından yazılıyor. Peki Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...
Başım Belada dizisinin uyarlama değil özgün bir senaryo olduğu belirtiliyor.
Başım Belada bir aile dizisidir. Dışarıdan normal gözüken ancak sırları olan bir ailenin yeni bir mahalleye taşınmasıyla senaryo başlar. Öfke kontrolü yaşadığı için polislikten uzaklaştırılan Azam'ın yaşadığı trajik olaylar işlenir.
Keremcem - Azam
Merih Öztürk - Leyla
Kaan Taşaner - Çağdaş
Umut Oğuz - Pele
Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel
Yağmur Öztürk - Melike
Ali Çatalbaş - Tayfur
Zeynep Kumral - Narin
Ali İpin - Hikmet
Ferdi Kurtuldu - Timur