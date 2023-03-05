MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

05.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başım Belada dizisi bu akşam ekranlarda seyircilerle buluşacak. Konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizide, şarkıcı ve oyuncu Keremcem öfke kontrolü olan Azam rolüne hayat verecek. Peki Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? İşte detaylar...

Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

Başım Belada dizisinin yayın saatine kısa bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu Başım Belada dizisinin senaryosu Hasan Burak Kayacı tarafından yazılıyor. Peki Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

BAŞIM BELADA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Başım Belada dizisinin uyarlama değil özgün bir senaryo olduğu belirtiliyor.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başım Belada bir aile dizisidir. Dışarıdan normal gözüken ancak sırları olan bir ailenin yeni bir mahalleye taşınmasıyla senaryo başlar. Öfke kontrolü yaşadığı için polislikten uzaklaştırılan Azam'ın yaşadığı trajik olaylar işlenir.

Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Keremcem - Azam

Merih Öztürk - Leyla

Kaan Taşaner - Çağdaş

Umut Oğuz - Pele

Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel

Yağmur Öztürk - Melike

Ali Çatalbaş - Tayfur

Zeynep Kumral - Narin

Ali İpin - Hikmet

Ferdi Kurtuldu - Timur

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!
Pantolonu beğenilmeyince... Karı koca sert çıktıPantolonu beğenilmeyince... Karı koca sert çıktı
Anahtar Kelimeler:
başım belada Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.