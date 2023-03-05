Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Bu akşam başlıyor!

Başım Belada dizisinin yayın saatine kısa bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu Başım Belada dizisinin senaryosu Hasan Burak Kayacı tarafından yazılıyor. Peki Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada dizisinin konusu uyarlama mı? Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

BAŞIM BELADA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Başım Belada dizisinin uyarlama değil özgün bir senaryo olduğu belirtiliyor.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başım Belada bir aile dizisidir. Dışarıdan normal gözüken ancak sırları olan bir ailenin yeni bir mahalleye taşınmasıyla senaryo başlar. Öfke kontrolü yaşadığı için polislikten uzaklaştırılan Azam'ın yaşadığı trajik olaylar işlenir.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Keremcem - Azam

Merih Öztürk - Leyla

Kaan Taşaner - Çağdaş

Umut Oğuz - Pele

Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel

Yağmur Öztürk - Melike

Ali Çatalbaş - Tayfur

Zeynep Kumral - Narin

Ali İpin - Hikmet

Ferdi Kurtuldu - Timur

