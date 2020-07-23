YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

"Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.Basın Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ceyhun, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 112.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Basın Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ceyhun, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü olarak kutladığımız Basın Bayramı’nda tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Demokrasinin gelişmesinde önemi bir yere sahip olan, haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımız toplumsal yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Basın ve medyamız yapıcı ve yerinde eleştiriler ile yol gösterici doğrulara, gerçekler ulaşmayı hedefleyici haberleriyle kamusal görevlerini büyük bir çabayla yerine getirirler. Basın ilkelerine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir anlayış ile çalışan basınımız toplumun güvenini kazanması yanında kamu oyunundaki yanlış bilgilenmenin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı tarafsız bir anlayış ile görevini yerine getiren basınımız demokrasilerinin en büyük güvencesidir. Milletimize en doğru haberlerle ulaşmamızı sağlayan, bizlerin her alanda sesi olan değerli basın çalışanlarımıza, şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ebediyete intikal etmiş tüm basın çalışanlarımıza ve gazetecilerimize Allah’tan Rahmet diliyoruz. Büyük bir fedakarlık ile görevlerine en iyi şekilde yapmaya çalışan bizleri ve toplumumuzu en doğru bilgi ve haberler ile aydınlatan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı’nı kutlar görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.