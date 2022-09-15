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Basın İlan Kurumu 2022 Yılı Basın Çalışanları İstatistiklerini açıkladı

15.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu 2022 Yılı Basın Çalışanları İstatistiklerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınların 2022 yılında kadrolarında yer alan basın çalışanlarına ilişkin istatistikleri açıkladı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre istatistiklerde, 81 ilde resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınların sayıları, kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetleri, eğitim durumları, basın kartı sahiplikleri, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayıları gibi konularla ilgili veriler yer aldı.

- Basın kartı sahipliğinde lider il İstanbul

Türkiye'de, resmi ilan yayınıyla alakalı gazete sayısı bu yıl itibarıyla 964, bu gazetelerde çalışan fikir işçisi sayısı ise 6 bin 687 oldu. Bu sayının 4 bin 319'unu erkek, 2 bin 368'ini kadın çalışanlar oluşturdu. Bu gazetelerde basın kartı sahibi olarak 2 bin 898 kişi çalışırken, en fazla basın kartı sahibinin bulunduğu il 1077 kişi ile İstanbul oldu.

BİK'in hazırladığı verilere göre, resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda çalışan engelli fikir işçisi sayısı 47, emekli olanların sayısı ise 848 olarak kayıtlara geçti.

- Basın çalışanlarının eğitim tablosu

Verilerde, basın çalışanlarının 1197'sinin üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun olduğu bilgisi yer aldı. İletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup basın sektöründe çalışanların sayısı ise 177 olarak kaydedildi.

Resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda 762 ilköğretim, 2 bin 564 lise, 760 ön lisans ve 1106 lisans mezunu bulunuyor.

Yüksek lisans yapan çalışan sayısı 110 iken, doktorasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 11 olarak istatistiklere yansıdı. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kapsamında ülke çapında 53 kişi istihdam ediliyor.

BİK, resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarla ilgili istatistikleri, düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

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