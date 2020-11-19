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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran’dan Bolu basınına ziyaret

BOLU HABERLERİ  | 19.11.2020 18:02 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Bolu’da günlük yayın yapan gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Bolu’da günlük olarak yayın yapan gazete temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran’dan Bolu basınına ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Bolu’da günlük yayın yapan gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Bolu’da günlük olarak yayın yapan gazete temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, Rıdvan Duran’ın bizzat şehre gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten gazete temsilcileri, kurumla aralarındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söylediler.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, “Basın ilan kurumu ve yerel gazeteler birbirlerine muhtaç kurumlar. Yerel basının ayakta kalması ve güçlenmesi için kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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